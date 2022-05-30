Промес: «Я очень горд за «Спартак»! Я горд быть частью этой семьи!»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы в БЕТСИТИ Кубке России.

«Еще один трофей! Я думаю, именно его не хватало в моей коллекции. Я хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал меня. Это был единственный трофей, который я не выигрывал со «Спартаком». Теперь у меня есть все. Я очень горд за команду. У меня невероятные эмоции. Я горд быть частью этой семьи! Как прошло празднование? Отлично! Это было просто невероятно. Спасибо команде», — сказал Промес «СЭ».

В финале «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл Кубок России. Красно-белые завоевали Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР).