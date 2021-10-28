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Червиченко прокомментировал итоги последних матчей группового этапа Кубка России

08:56
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Бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал итоги последних матчей группового турнира Кубка России.

&laquo;Краснодар&raquo; крупно проиграл &laquo;Кубани&raquo;. Черный кубковый день для клубов РПЛ: шесть вылетели, «Краснодар» пропустил с центра поля и проиграл «Кубани»

— Довольно типичная ситуация, когда на ранних стадиях Кубка России периферийные команды делают все, чтобы дать бой фаворитам из РПЛ, — заметил в разговоре с «Известиями» Червиченко. — Этим и хорош данный турнир. В маленькие города приезжают большие клубы, пусть и не всегда основными составами. И хочется порадовать местную публику, а заодно и показать себя на фоне элиты отечественного футбола. Кому-то удается достойно проиграть, кому-то — достойно выиграть, и это здорово. Поэтому можно порадоваться за команды из низших дивизионов, что в этот раз они успешно выступили и еще увидят перед собой большие клубы.

Напомним, семь команд РПЛ завершили выступления. Вместо них в 1/8 финала Кубка России прошли шесть клубов из ФНЛ-1 и один из ФНЛ-2.

Со следующего раунда к играм за второй по значимости трофей страны присоединятся пять лучших коллективов РПЛ прошлого сезона, прошедшие в еврокубки.

Это «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». Они были освобождены от выступлений на групповом (по три команды) этапе.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1242002/aleksei-fomin/do-16-ti-opredelilsia-sostav-osnovnoi-setki-kubka-rossii

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Роман Шишов все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры