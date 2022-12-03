Игнатьев — о жеребьевке Кубка России: «Спартак» — очень интересный соперник"

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал результат жеребьевки плей-офф Кубка России. В 1/4 финала железнодорожники сыграют со «Спартаком».

— «Спартак» — очень интересный соперник, большая игра в Москве. Пусть победит сильнейший. Можно ли сказать, что не повезло, потому что достался самый сильный соперник? Наоборот, нужно радоваться таким играм. Хорошо, что «Спартак». Поиграем в красивый, зрелищный футбол. Много болельщиков. Это классно. Хороший жребий.

В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.