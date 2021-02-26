Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 3 марта

3 марта в студии телеканала «Матч ТВ» пройдет жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу, сообщает 26 февраля официальный сайт РФС. Трансляция начнется в 17.50 по московскому времени.

В жеребьевке принимают участие 8 клубов. Для ее проведения используются 8 шаров с названиями клубов и две корзины. Жеребьевка состоит из двух раундов.

В первом 8 шаров с названием клубов размещаются в первой корзине. Затем для формирования пар соперников из нен «слепым жребием» во вторую перемещаются 4 шара.

Во втором раунде из каждой корзины «слепым жребием» поочередно достается по одному шару с названием клубов для формирования 4 пар.