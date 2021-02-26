Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 3 марта
3 марта в студии телеканала «Матч ТВ» пройдет жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу, сообщает 26 февраля официальный сайт РФС. Трансляция начнется в 17.50 по московскому времени.
В жеребьевке принимают участие 8 клубов. Для ее проведения используются 8 шаров с названиями клубов и две корзины. Жеребьевка состоит из двух раундов.
В первом 8 шаров с названием клубов размещаются в первой корзине. Затем для формирования пар соперников из нен «слепым жребием» во вторую перемещаются 4 шара.
Во втором раунде из каждой корзины «слепым жребием» поочередно достается по одному шару с названием клубов для формирования 4 пар.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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