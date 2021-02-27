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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Ерохин рассказал, что происходило в раздевалке «Зенита» после поражения от «Арсенала»

13:00
Александр Ерохин (слева) в матче против &quot;Арсенала&quot;. Фото ФК "Арсенал" Тула
Александр Ерохин (слева) в матче против &quot;Арсенала&quot;. Фото ФК "Арсенал" Тула
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» прокомментировал вылет из БЕТСИТИ Кубка России после поражения от «Арсенала» (1:2) в 1/8 финала турнира.

— Как вы пережили поражение от «Арсенала»?

— Это не тот результат, которого мы должны были добиться, абсолютно неприемлемый. Мы хотели бороться за Кубок, но так сложилось, и это неприятно. После матча пообщались, были вопросы друг к другу, провели общекомандное собрание, разобрали матч. Надеюсь, что этот урок отразится на нашей игре в чемпионате, и таких ошибок мы допускать больше не будем.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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