Ерохин рассказал, что происходило в раздевалке «Зенита» после поражения от «Арсенала»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью «СЭ» прокомментировал вылет из БЕТСИТИ Кубка России после поражения от «Арсенала» (1:2) в 1/8 финала турнира.
— Как вы пережили поражение от «Арсенала»?
— Это не тот результат, которого мы должны были добиться, абсолютно неприемлемый. Мы хотели бороться за Кубок, но так сложилось, и это неприятно. После матча пообщались, были вопросы друг к другу, провели общекомандное собрание, разобрали матч. Надеюсь, что этот урок отразится на нашей игре в чемпионате, и таких ошибок мы допускать больше не будем.
(Гоша Чернов)
Полностью интервью с Александром Ерохиным можно прочесть на сайте «СЭ»
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