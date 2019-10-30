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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» — «Томь»: Смольников открыл счет

20:14
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Защитник «Зенита» Игорь Смольников открыл счет в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи». Он забил мяч на 13-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу «Зенита».

Зенит — Томь

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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