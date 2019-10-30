Защитник «Зенита» Игорь Смольников открыл счет в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи». Он забил мяч на 13-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу «Зенита».

? Игорь Смольников сыграл в стенку с Робертом Маком и отправил мяч в ворота гостей.



? #ЗенитТомь на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/iE910i3AnV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019