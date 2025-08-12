«Зенит» и «Рубин» сыграют в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и казанцев. Основные события и результат игры «Зенит» — «Рубин» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

12 августа, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В июле команды встречались в матче 2-го тура чемпионата России в Казани. В той игре петербуржцы вели со счетом 2:0, но казанцы сравняли счет и завершили встречу вничью (2:2).