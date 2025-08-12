Александр Медведев — о готовности сыграть в Кубке России: «Можете дать «Амкалу» мой телефон»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии в матче FONBET Кубка России в составе «Амкала».

Ранее президент «Амкала» Герман Попков сообщил, что хочет установить рекорд Кубка России, выпустив на поле самого возрастного футболиста.

«Связался ли со мной «Амкал»? Можете дать им мой телефон. Готов ли выйти на поле безвозмездно? Только с бонусами!» — сказал Медведев «СЭ».

19 августа «Амкал» сыграет на выезде с «Калугой» во втором раунде Пути регионов. В первом раунде клуб медиалиги победил «Квант» со счетом 3:1.