12 августа, 16:15

Александр Медведев — о готовности сыграть в Кубке России: «Можете дать «Амкалу» мой телефон»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии в матче FONBET Кубка России в составе «Амкала».

Ранее президент «Амкала» Герман Попков сообщил, что хочет установить рекорд Кубка России, выпустив на поле самого возрастного футболиста.

«Связался ли со мной «Амкал»? Можете дать им мой телефон. Готов ли выйти на поле безвозмездно? Только с бонусами!» — сказал Медведев «СЭ».

19 августа «Амкал» сыграет на выезде с «Калугой» во втором раунде Пути регионов. В первом раунде клуб медиалиги победил «Квант» со счетом 3:1.

«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Андрей

    Можете дать телефон газпрома

    12.08.2025

  • lvb

    Кукуха вава, во рту кака. Это точно про Медведа, ему лечиться надо. Иначе победа вялотекучки над Медведом.. неизбежна априори)

    12.08.2025

