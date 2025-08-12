Футбол
12 августа, 17:39

«Зенит» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Мостовой назначен капитаном «Зенита» в кубковом матче с «Рубином»
Руслан Минаев

«Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.30 мск.

«Зенит»: Адамов, Вега, Алип, Эракович, Адамов, Горшков, Михайлов, Глушенков, Мостовой, Лусиано Гонду, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Латышонок, Барриос, Ерохин, Зделар, Лобов, Мантуан, Луис Энрике, Жерсон, Педро, Шилов, Соболев.

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Тесленко, Нижегородов, Грицаенко, Йочич, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Юкич, Мукба.

Запасные: Ставер, Ежов, Рожков, Безруков, Иванов, Иву, Ходжа, Васильев, Чумич, Даку.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;.«Зенит» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча Кубка

