«Зенит» разгромил «Рубин» в матче Кубка России

«Зенит» дома обыграл «Рубин» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Дубль оформил форвард Матео Кассьерра, забив один гол с пенальти. 11-метровый заработал 17-летний хавбек Вадим Шилов, на счету которого третий мяч в матче.

На 62-й минуте главный арбитр Сергей Чебан отменил гол форварда казанцев Мирлинда Даку из-за игры рукой защитника «Рубина» Егора Тесленко.

«Зенит» набрал 6 очков и возглавил группу A. «Рубин» с 3 очками — на второй строчке. 26 августа «Зенит» сыграет выездной кубковый матч с «Оренбургом», «Рубин» в этот же день встретится в гостях с «Ахматом».