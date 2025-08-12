Футбол
12 августа, 20:28

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче Кубка России

Руслан Минаев
Матео Кассьерра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» дома обыграл «Рубин» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Дубль оформил форвард Матео Кассьерра, забив один гол с пенальти. 11-метровый заработал 17-летний хавбек Вадим Шилов, на счету которого третий мяч в матче.

На 62-й минуте главный арбитр Сергей Чебан отменил гол форварда казанцев Мирлинда Даку из-за игры рукой защитника «Рубина» Егора Тесленко.

«Зенит» набрал 6 очков и возглавил группу A. «Рубин» с 3 очками — на второй строчке. 26 августа «Зенит» сыграет выездной кубковый матч с «Оренбургом», «Рубин» в этот же день встретится в гостях с «Ахматом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
12 августа, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Рубин

Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
