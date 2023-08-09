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Сегодня, 10:35

Классен — о победе над «Пари НН»: «Абаскаль еще не ругал за количество пропущенных мячей, но все впереди»

Классен заявил, что Абаскаль не ругал команду за четыре пропущенных мяча в игре с «Пари НН»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Очень эмоциональная игра. Сначала выигрывали, потом проигрывали, потом снова выигрывали. Рад, что получилось забить, но второй тайм не очень хорошо начали. Хорошо, что по итогу выиграли (улыбается).

— Почему так вышли на вторую половину матча?

— Нам сказали в перерыве: играть спокойно, гол не пропускать, мяч держать и, условно, четвертый забивать. Но получилось не так, как хотелось.

— Гильермо Абаскаль не ругал в раздевалке за количество пропущенных мячей?

— Сразу после матча нет, но мне кажется, все еще впереди.

8&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 5:4. Голевое безумие в Тушине. Рекорд «Спартака» на все времена — пять побед из пяти

В составе красно-белых голами отметились Леон Классен, Данил Пруцев, Павел Мелешин, Михаил Игнатов и Квинси Промес. У нижегородцев дубль оформил Тимур Сулейманов, еще по мячу забили Эдгар Севикян и Виктор Александров.

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте. В следующей игре Кубка команда Гильермо Абаскаля примет «Динамо» 29 августа. Команда Сергея Юрана в тот же день дома сыграет с «Краснодаром».

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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