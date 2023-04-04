Сазонов: «Не считаю, что «Динамо» в кризисе, мы матч за матчем все лучше играем»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал поражение от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

— Фомин не забил пенальти. Не особо привычная для него ситуация. Обсуждали это?

— Так бывает, это лотерея. Мы были в финале Кубка, хотели повторить задачу минимум — быть в финале. Теперь надо подниматься как можно выше, первые, вторые, третьи места. Не считаю, что мы в кризисе, мы матч за матчем все лучше играем. У нас все больше моментов, просто не можем их реализовать.

— Ходят разговоры о том, что Йокановича хотят убрать...

— Я их не слышал. Я бьюсь за Йокановича, за свою команду. Сегодня удача была не на нашей стороне.