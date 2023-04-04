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Йоканович: «Фомин перед матчем сказал, что готов бить пенальти»

Йоканович подвел итоги матча FONBET Кубка России против «Акрона»
Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России, где его команда проиграла «Акрону» (0:0, пенальти 1:4).

— Мы разочарованы результатом, — начал Йоканович на пресс-конференции. — Первый тайм провели лучше. Во втором тайме мы ослабили хватку. Но у нас были моменты, но этого не хватило. Поздравляю «Акрон» с выходом дальше.

— Что вы сделали с Фоминым?

— Фомин — капитан команды. Он достойно провел матч. Спросил его перед пенальти, готов ли он бить. Он сказал, что готов. Любой футболист может забить или не забить пенальти. Но я был уверен, что Фомин пойдет бить пенальти.

— Кому вы должны проиграть, что понять, что это не ваша должность?

— Это вопрос не мне должен адресован. Я 15 лет в профессии, я все время отдаюсь. Не думаю, что сейчас мы провели плохой матч. Были до этого неудачные матчи. Но ваш вопрос лучше задать не мне.

—  Что происходит с результативностью?

— Не секрет, что мы работаем не только над атакой, но и над обороной. Да, в последних матчах наша атака не так хороша. Команда сейчас не в лучшем состоянии, но нам надо сплотиться и работать дальше.

— Нормально, что агент Тюкавина заявляет, что команда играет без тренера?

— У меня нет комментариев на этот вопрос. У него своя работа, у меня — своя.

Даниил Фомин
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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