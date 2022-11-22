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Сегодня, 11:59

Президент «Урала» Иванов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках 7-го тура Кубка России.

«Матч будет хороший. Вроде бы и народ придет. Будем стараться показать, что мы не зря сыграли все игры хорошо. У ЦСКА неудачная серия, они будут биться. Жду хорошей игры», — сказал Иванов «СЭ».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 22 ноября, в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене». Начнется встреча в 15.00 по московскому времени.

ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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