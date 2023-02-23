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Сегодня, 20:56

Зарема высказалась о роли футбольных агентов в России: «Гораздо профессиональнее менеджеров»

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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение «Динамо» в 1/4 FONBET Кубка России от «Крыльев Советов» (1:2).

«О, великий менеджмент «Динамо», который восхваляют все журналисты и блогеры. «Динамо» огребли от «Крыльев», у которых каждые полгода новый состав и играет молодежь практически без легионеров. Это говорит лишь о том, что агенты в российском футболе гораздо профессиональнее футбольных менеджеров, пришедших из нефутбольных областей», — сказала Зарема «СЭ».

Ответная встреча команд пройдет в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена», начало матча — 20.00 мск.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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