Семин — о матче «Спартака» с «Пари НН»: «Команды не лучшим образом играли в обороне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» (5:4) в рамках второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Удалось посмотреть этот матч. Он был крайне интересным для зрителей. Но с профессиональной точки зрения, команды не лучшим образом играли в обороне. Было много замен, тренеры проверили многих игроков. Но когда вышли основные игроки «Спартака», уровень матча значительно повысился», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» расположился на второй строчке (2 очка).

В следующей игре Кубка команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.