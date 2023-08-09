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Сегодня, 13:14

Семин — о матче «Спартака» с «Пари НН»: «Команды не лучшим образом играли в обороне»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» (5:4) в рамках второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Удалось посмотреть этот матч. Он был крайне интересным для зрителей. Но с профессиональной точки зрения, команды не лучшим образом играли в обороне. Было много замен, тренеры проверили многих игроков. Но когда вышли основные игроки «Спартака», уровень матча значительно повысился», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» расположился на второй строчке (2 очка).

В следующей игре Кубка команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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