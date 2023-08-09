Балахнин: «Зрелищная была игра между «Спартаком» и «Пари НН»! Все было в этом матче»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (5:4).

«Зрелищная была игра! Динамичная! Все было в этом матче, тем он и интереснее! Поэтому, с точки зрения зрителя получился великолепный матч!

Играли все-таки вторые составы, не сыгранность просто бросалась в глаза. Вышли молодые ребята, которые давно не выходил на поле, конечно, нет той слаженности, которая должна быть», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru

После этой встречи «Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» расположился на второй строчке (2 очка).

В третьем туре красно-белые сыграют с «Динамо», а клуб из Нижнего Новгорода — с «Краснодаром».