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Сегодня, 13:05

Балахнин: «Зрелищная была игра между «Спартаком» и «Пари НН»! Все было в этом матче»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (5:4).

«Зрелищная была игра! Динамичная! Все было в этом матче, тем он и интереснее! Поэтому, с точки зрения зрителя получился великолепный матч!
Играли все-таки вторые составы, не сыгранность просто бросалась в глаза. Вышли молодые ребята, которые давно не выходил на поле, конечно, нет той слаженности, которая должна быть», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru

После этой встречи «Спартак» с 6 очками возглавляет группу D Кубка России, «Пари НН» расположился на второй строчке (2 очка).

В третьем туре красно-белые сыграют с «Динамо», а клуб из Нижнего Новгорода — с «Краснодаром».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11050853-balahnin-vyskazalsya-o-golevoj-feerii-v-matche-spartaka-i-pari-nn-v-kubke-rossii.html#
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Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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