Юрий Семин: "ВАР? Боженька все видит, он все отдаст"

Главный тренер "Локомотива" прокомментировал результат полуфинального матча Кубка России с "Ростовом" (2:2), в котором один из голов был забит после использования ВАР.

- Вам не кажется немного ироничным, что вы давно ратуете за ВАР, и первое его применение.

- Необычно, честно говоря. Сложилось все не в пользу нас. Не в пользу тех, кто хотел эту систему. Но это часть жизни. Видимо, такие ситуации будут в дальнейшем, от этого никуда не денешься. Весь мир так работает. Сегодня сработало против нас, завтра – за. Боженька все видит, он все отдаст.

- Скажется ли в воскресенье этот тяжелый матч, "Зенит"-то отдыхал.

- У нас есть три дня на восстановление, игра покажет.

- Фернандеш был заменен. Он не попал в игру?

- Он больше 45 минут и не должен был играть, мы не планировали. Все-таки он не имел игровой практики долгое время. (Александр Рогулев)

Ответный матч между "Ростовом" и "Локо" пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону.

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