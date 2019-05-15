Юрий Семин: "Денисов? К сегодняшней игре он не имеет никакого отношения. Есть другие вопросы?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова". Специалист отказался комментировать ситуацию с полузащитником Игорем Денисовым, который на данный момент покинул расположение команды.

- К сегодняшнему матчу он не имеет никакого отношения. Есть другие вопросы? - сказал Семин в эфире "Матч премьер".

- Крыховяк в последних матчах играл центрального защитника. Сегодня это будет перебор. Какие тонкости схемы вы использовали?

- Покажет игра, мы применили ту же схему, что и раньше, игроки почти те же.

Матч "Ростов" - "Локомотив" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию. Первая игра в Москве завершилась вничью - 2:2.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"