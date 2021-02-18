«Он был богами возлюбим Вектора, и слово за ним». Чепчугов снова опубликовал странный пост

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал очередной загадочный пост в Instagram. Экс-голкипер выложил коллаж со своим портретом на фоне рисунков Земли и космоса, а также оставил непонятное сообщение.

«Привет, мир! Вскоре я сообщу о важных деталях!

Он был богами возлюбим

Вектора и слово за ним

Он не понимал что с ним

Он верен всем был.

А пока обратите внимание на следующий фрагмент, на следующей фотографии! И не волнуйтесь! Я начну ленту удалять (некоторые фотографии) в Инстаграм, мы с Папой говорили сегодня, я решил поделится — чтобы оставить эти мысли для героев!» — написал Чепчугов. В конце поста он поставил ссылку на новость о высадке агентством НАСА на Марс нового ровера «Персеверанс».

15 февраля Чепчугов опубликовал видео, в котором мешает в миске вилкой сигаретные бычки.

Чепчугов выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года.