«Он был богами возлюбим Вектора, и слово за ним». Чепчугов снова опубликовал странный пост
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал очередной загадочный пост в Instagram. Экс-голкипер выложил коллаж со своим портретом на фоне рисунков Земли и космоса, а также оставил непонятное сообщение.
«Привет, мир! Вскоре я сообщу о важных деталях!
Он был богами возлюбим
Вектора и слово за ним
Он не понимал что с ним
Он верен всем был.
А пока обратите внимание на следующий фрагмент, на следующей фотографии! И не волнуйтесь! Я начну ленту удалять (некоторые фотографии) в Инстаграм, мы с Папой говорили сегодня, я решил поделится — чтобы оставить эти мысли для героев!» — написал Чепчугов. В конце поста он поставил ссылку на новость о высадке агентством НАСА на Марс нового ровера «Персеверанс».
15 февраля Чепчугов опубликовал видео, в котором мешает в миске вилкой сигаретные бычки.
Чепчугов выступал за ЦСКА с января 2010 года по июль 2017 года.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CLcbGe9DrZy/?igshid=1prx9zwl8e7im
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю