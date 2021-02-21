Грушевский надеется, что ЦСКА выйдет в финал Кубка

Эстрадный пародист, футбольный эксперт и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в беседе с «СЭ» рассказал о впечатлениях после победы армейцев в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России над «СКА-Хабаровском» (2:0).

Встреча ЦСКА — «СКА-Хабаровск» прошла 21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена». В составе московской команды голы забили полузащитники Ильзат Ахметов и Никола Влашич.

«Первая игра в новом году, вполне нормально, первый тайм чуть-чуть со скрипом был, во втором ЦСКА разыгрался и забил еще один гол. Могли забить еще приличное множество — у Рондона было, наверное, три голевых момента. Уверенная победа, если забили бы больше, может, чуть веселее было бы настроение, — сказал Грушевский «СЭ». — Приберегли часть голов для важнейшего матча с Локомотивом».

Также Грушевский добавил, что по сегодняшнему матчу еще рано судить о подготовленности команды на оставшийся сезон.

«Я бы уберегся сам и предостерег болельщиков ЦСКА от какого-то шапкозакидательства. Вчера «Зенит» и «Спартак» вылетели из Кубка, а мы прошли дальше, но уровень соперников был равный, тульский «Арсенал» и московский «Динамо» не сопоставим со «СКА-Хабаровском», при всем уважении к нашим дальневосточникам, — считает Грушевский. — Но неплохо, из безоговорочно хорошего я бы отметил уверенный выход на замену Рондона. Он не забил, но опять же, неприятность эту мы переживем. Вот то, что было много голевых моментов, говорит о том, что и команда знает, как на него работать, и он всё делает правильно. Надеюсь, на Кубок. До финала, дай Бог, ЦСКА дойдет, и в оставшиеся 11 туров чемпионата, я уверен, Рондон принесет нам пользу. Ожидал увидеть еще одного нашего новичка, норвежца Бохинена, но Гончаренко сделал выбор в пользу Марадишвили, и дебют Бохинена откладывается. Я уверен, что мы его в ближайшее время тоже увидим. Посмотрим, что интересного в нем обнаружила селекция ЦСКА, и что это талант, который со временем раскроется и ярко заиграет в нашей команде», — заключил Грушевский.

(Василиса Залесская)