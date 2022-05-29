Все билеты на матч «Спартака» — «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России проданы

Все билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» проданы.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), болельщики «бело-голубых» займут места на трибуне D. Для болельщиков «Спартака» была доступна трибуна B.

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Общая вместимость стадиона «Лужники» составляет 73 189 зрителей. После разборы временных конструкций количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финалом чемпионата мира 2018 года. Еще некоторое количество мест будет служить буфером безопасности между трибунами.