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Сегодня, 11:35

Все билеты на матч «Спартака» — «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России проданы

Карен Саркисян
Корреспондент
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Все билеты на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» проданы.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), болельщики «бело-голубых» займут места на трибуне D. Для болельщиков «Спартака» была доступна трибуна B.

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Общая вместимость стадиона «Лужники» составляет 73 189 зрителей. После разборы временных конструкций количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финалом чемпионата мира 2018 года. Еще некоторое количество мест будет служить буфером безопасности между трибунами.

Источник: https://rfs.ru/news/216010
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