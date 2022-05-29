Погребняк считает, что «Лужники» станут украшением финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

«Восьмидесятитысячные «Лужники» станут украшением финала, — приводит слова Погребняка «Чемпионат». — Надеюсь, весь ажиотаж со стороны болельщиков привнесет в финал что-то грандиозное. Сегодня для меня нет фаворита — это будет игра на три результата».