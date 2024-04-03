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Медведев о победе над «Химками»: Считаю, что мы должны раньше были заканчивать матч, не доводить его до серии пенальти»

Константин Белов
Корреспондент
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Голкипер «Ростова» Никита Медведев прокомментировал победу своей команды над «Химками» (0:0, пенальти 7:6) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Считаю, что мы должны раньше были заканчивать матч, не доводить его до серии пенальти.

— Был разбор пенальтистов перед матчем?

— Чуть-чуть. Но я не по бутылочке прыгал на пенальти. Мне проще самому. Я некоторых игроков не знал, при всем уважении. Заключительный пенальти я уже знал, куда он будет бить. Запугивал игроков.

— Один из ударов в серии пенальти был нанесен паненкой. Как оценишь?

— Он молодец, но ему повезло. Я чуть-чуть не достал. Забил — молодец. Пускай сидит, пересматривает и наслаждается.

— Была долгая серия пенальти.

— Я чувствовал, что все закончится. Понимал, что я точно бить не буду. Сказал судье, что пора заканчивать.

В текущем сезоне 29-летний Медведев провел 9 матчей за «Ростов», пропустил 11 голов и 2 раза отыграл на ноль. Его действующий контракт истекает летом этого года.

«Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. «Химки» покинули турнир.

Никита Медведев
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
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