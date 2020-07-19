Властимил Петржела: «У «Химок» нет шансов в финале, «Зенит» без вопросов возьмет Кубок»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» оценил шансы петербургского клуба в финале Кубка России. В решающем матче «Зениту» предстоит сыграть против «Химок».

— Сложно сказать сильнейший ли это «Зенит» в истории, но если они оформят золотой дубль, то это будет супер, — заявил Петржела «СЭ». — У них подобрался отличный состав, который возглавляет сильный тренер и эффективное руководство. Они работают, как слаженная команда. «Зенит» показывает классный футбол, который дает результат. В финале у «Химок» нет шансов, питерцы без вопросов возьмут Кубок. (Севастиан Терлецкий)