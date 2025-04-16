Педро: «Рад, что моя передача прошла и Соболев забил»

Вингер «Зенита» Педро поделился впечатлениями от ответного матча с «Ростовом» в 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Педро отметился двумя результативными передачами в этом матче.

«Чувствовался ли сегодня особый настрой соперника? Да, конечно, но и мы в свою очередь очень хотели победить, особенно учитывая что, играли дома перед своими болельщиками. Мы были очень мотивированы и рады, что добились уверенной победы. Бил или отдавал пас в первом эпизоде с голевой передачей? Это была передача, я рад, что она прошла и что Саша забил», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Педро.

Также футболист ответил, насколько для «Зенита» осложняется ситуация в связи с тем, что команда продолжает борьбу в чемпионате и в Кубке России.

«Мы — команда, у нас много игроков, и каждый готов выйти на поле, помочь. Кто-то играет в Кубке, кто-то — в чемпионате. Есть ротация, все полны сил и желания проявить себя, никаких проблем нет. Мы сократили отставание от «Краснодара» в прошлом туре, это здорово. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы как можно лучше подготовится к воскресной игре и с Божьей помощью показать в ней хороший футбол», — добавил он.

Питерская команда по сумме двух игр (1:0; 2:0) вышла в финал пути РПЛ Кубка России. На этой стадии «Зенит» сыграет против победителя противостояния ЦСКА — московское «Динамо» (первый матч — 2:1).