Булатов — о промахах Боселли и Ленини: «Антигерои? Ну зачем вешать ярлыки?»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов высказал мнение о промахах полузащитников «Краснодара» Хуана Боселли и Кевина Ленини в серии пенальти суперфинала FONBET Кубка России. В воскресенье, 24 мая, «быки» уступили красно-белым — 1:1, пенальти 3:4.

— Боселли с Ленини вновь, как и в матче с «Динамо», стали антигероями. Теперь в серии пенальти.

— Ну зачем вешать ярлыки? Все это стечение обстоятельств, не более.

— Скажите честно — вы бы в такой ситуации доверились Боселли?

— Если на тренировках игрок здорово исполняет 11-метровые, о чем, кстати, говорил и Мусаев, был штатным пенальтистом в предыдущем клубе, уверен в себе — почему же не подпускать его к точке? Из-за того, что две недели назад загубил выход один на один с вратарем? Не вижу связи.

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