Кафельников о победе «Спартака» в Кубке: «Очень хочется, чтобы эта команда проявила себя на европейском уровне»

Вице-президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти — 4:3).

«Матч не смотрел, но слышал о победе в кубке страны. Я все равно болею и поддерживаю клуб. Победа в Кубке России — это хорошо. Мне очень хочется, чтобы эта команда проявила себя на европейском уровне», — сказал Кафельников «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). Российские сборные и клубы не выступают на международных турнирах с 2022 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max