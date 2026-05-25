Газинский объяснил поражение «Краснодара» в суперфинале Кубка

Экс-футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «быков» от «Спартака» (1:1, пенальти — 3:4) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Соглашусь, что «Спартак» был ближе к победе по моментам. Может быть, на «Краснодаре» сказалось расстройство, что не удалось добиться золотых медалей РПЛ. Психологически это все-таки сказывается. Кто бы что ни говорил, но момент с короткой скамейкой тоже играет роль. Тяжело играть весь чемпионат одним составом по три матча за десять дней. Ну, и серия пенальти — лотерея. Помазун вчера выручил и хорошо сыграл. Недаром «Спартак» делал эту замену», — сказал Газинский «СЭ».

«Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР). У «Краснодара» три поражения в трех финалах.

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