Сычев о «Спартаке» в финале БЕТСИТИ Кубка России: «Под победу можно спрятать все скандалы и неудачи»
Сычев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России
Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».
«Спасет ли трофей провальный сезон «Спартака»? На хорошей ноте приятно заканчивать. Под победу в Кубке можно спрятать все скандалы и неудачи, которые были в сезоне. Но все, кто разбирается в футболе, понимают, что главное — это чемпионат. Главный показатель сезона — занятое место в РПЛ», — приводит слова Сычева Sport24.
Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.
Новости