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Сычев о «Спартаке» в финале БЕТСИТИ Кубка России: «Под победу можно спрятать все скандалы и неудачи»

Сычев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Спасет ли трофей провальный сезон «Спартака»? На хорошей ноте приятно заканчивать. Под победу в Кубке можно спрятать все скандалы и неудачи, которые были в сезоне. Но все, кто разбирается в футболе, понимают, что главное — это чемпионат. Главный показатель сезона — занятое место в РПЛ», — приводит слова Сычева Sport24.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-27-sychev-pro-vozmozhnuyu-pobedu-spartaka-v-kubke-rossii-pod-eto-mozhno-spryatat-vse-skandaly-kotoryye-byli-v-sezone-bkr22
Дмитрий Сычев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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