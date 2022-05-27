Сычев о «Спартаке» в финале БЕТСИТИ Кубка России: «Под победу можно спрятать все скандалы и неудачи»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

«Спасет ли трофей провальный сезон «Спартака»? На хорошей ноте приятно заканчивать. Под победу в Кубке можно спрятать все скандалы и неудачи, которые были в сезоне. Но все, кто разбирается в футболе, понимают, что главное — это чемпионат. Главный показатель сезона — занятое место в РПЛ», — приводит слова Сычева Sport24.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в «Лужниках» 29 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.