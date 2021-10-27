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Футболист «Кубани» Алейников забил гол «Краснодару» почти с центра поля

20:06
27 октября. Краснодар. «Кубань» — «Краснодар». Гол Василия Алейникова.
27 октября. Краснодар. «Кубань» — «Краснодар». Гол Василия Алейникова.
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Полузащитник «Кубани» Василий Алейников забил гол в ворота «Краснодара» на 23-й минуте матча элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. 26-летний российский футболист отправил мяч в сетку ворот соперника примерно с 40 метров.

Алейников заметил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев далеко вышел из ворот, и нанес дальний удар.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Кубань» — «Краснодар» можно на сайте «СЭ».

Кубань — Краснодар

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Сергей Баюшкин все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры