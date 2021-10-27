Футболист «Кубани» Алейников забил гол «Краснодару» почти с центра поля
20:06
Полузащитник «Кубани» Василий Алейников забил гол в ворота «Краснодара» на 23-й минуте матча элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. 26-летний российский футболист отправил мяч в сетку ворот соперника примерно с 40 метров.
Алейников заметил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев далеко вышел из ворот, и нанес дальний удар.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Кубань» — «Краснодар» можно на сайте «СЭ».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю