Футболист «Кубани» Алейников забил гол «Краснодару» почти с центра поля

Полузащитник «Кубани» Василий Алейников забил гол в ворота «Краснодара» на 23-й минуте матча элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. 26-летний российский футболист отправил мяч в сетку ворот соперника примерно с 40 метров.

Алейников заметил, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев далеко вышел из ворот, и нанес дальний удар.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Кубань» — «Краснодар» можно на сайте «СЭ».