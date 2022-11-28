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Валуев — о драке футболистов «Спартака» и «Зенита»: «Это эмоции. Равнодушных не было»

Мария Гусева
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Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев прокомментировал эпизод с потасовкой футболистов в кубковом мачте сине-бело-голубых против «Спартака» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Драка в матче «Зенита» и «Спартака» — это эмоции. Равнодушных не было. Остальное без комментариев», — цитирует «РБ Спорт» Валуева.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Николай Валуев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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