Семшов: «Если бы составы «Зенита» и «Спартака» были чисто русские, такой стычки бы не произошло»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Если бы составы команд были бы чисто русские, то у наших футболистов такой стычки не произошло бы. Потому что они все играют в сборной и хорошо общаются между собой. Да, может быть был бы разговор на повышенных тонах, потому что все защищают честь своей команды. Легионеры могут спровоцировать тот или иной эпизод, это уже не первый момент, в наше время тоже такое было. Почему они себя иногда так ведут? Не говорю, что провокации, только со стороны иностранцев, русские тоже бывают зачинщиками. Скорее всего, это просто эмоции, не думаю, что кто-то специально хотел стычек. Не удивлюсь, что после игры все пожали друг другу руки. Но боюсь, что на достаточно долгий срок клубы потеряют большое количество своих игроков в Кубке России», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Он также заявил, что в таких матчах судья должен контролировать игру, а игроки свои эмоции. По его словам, руководители клубов и КДК обязаны наказать футболистов, а сейчас выявлять кто прав, а кто виноват некорректно.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).