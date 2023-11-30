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Сегодня, 16:55

Масалитин: «Бразильцы «Зенита» умеют играть только на идеальных полях при хорошей погоде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на победу «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:0).

«Победа «Динамо» закономерна. Конечно, в какой-то мере повезло, но москвичи были ближе к победе. «Зенит» почти не создавал моменты и не бил в створ. Остроты — ноль. На таком стадионе при имеющихся условиях бразильцы не выглядят хорошо. Бразильцы «Зенита» умеют играть только на идеальных полях при хорошей погоде. Судейство оценивать не хочется, пусть в этом разбираются эксперты. «Динамо» вообще в последнее время очень удачно играет с «Зенитом», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в марте 2024 года. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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