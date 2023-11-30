Колосков: «Для публики матч «Динамо» с «Зенитом» был не самым лучшим»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:0).

«Голевых моментов практически и не было. Так, только полуголевые. Стопроцентных моментов было мало. Для публики матч не самый лучший», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Матч прошел на стадионе «ВТБ Арена». Ответный поединок состоится в марте 2024 года на «Газпром Арене».