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Сегодня, 16:42

Колосков: «Для публики матч «Динамо» с «Зенитом» был не самым лучшим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:0).

«Голевых моментов практически и не было. Так, только полуголевые. Стопроцентных моментов было мало. Для публики матч не самый лучший», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Матч прошел на стадионе «ВТБ Арена». Ответный поединок состоится в марте 2024 года на «Газпром Арене».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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