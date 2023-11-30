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Сегодня, 17:20

Газзаев отреагировал на критику формата Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на критику нынешнего формата FONBET Кубка России из-за паузы между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ.

«Формат Кубка России устроен довольно неплохо. На турнире играет большое количество команд из разных лиг, и теперь он полностью оправдывает свое название. Что касается критики из-за того, что первый и второй матчи проходят с разницей в три с половиной месяца, то все это разговоры в пользу бедных. Кубок России стараются сделать аналогом Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственная разница в том, что в еврокубках команды играют ранней весной после выхода из группы», — приводит слова Газзаева RT.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой то, что ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут через четыре месяца после первых матчей.

Источник: RT
Кубок России
Валерий Газзаев
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