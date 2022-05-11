Тренер «Енисея» о поражении от «Спартака»: «Попытались сыграть первым номером, нам не хватило остроты»

Главный тренер «Енисея» Александр Алферов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Трудно комментировать, когда проигрываешь 0:3, но показываешь хорошую игру. К сожалению, нам не хватило остроты. «Спартак» по мастерству отличается от команды ФНЛ. Наверное, мы могли играть от обороны, но не стали отходить от своих принципов. Попытались сыграть первым номером. Если вы хотите чего-то достичь, надо играть в свой футбол», — сказал Алферов на пресс-конференции.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Финал пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».