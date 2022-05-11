Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:56

Тренер «Енисея» о поражении от «Спартака»: «Попытались сыграть первым номером, нам не хватило остроты»

Главный тренер «Енисея» назвал причины поражения от «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Енисея» Александр Алферов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Трудно комментировать, когда проигрываешь 0:3, но показываешь хорошую игру. К сожалению, нам не хватило остроты. «Спартак» по мастерству отличается от команды ФНЛ. Наверное, мы могли играть от обороны, но не стали отходить от своих принципов. Попытались сыграть первым номером. Если вы хотите чего-то достичь, надо играть в свой футбол», — сказал Алферов на пресс-конференции.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Финал пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Мележиков: «Шансы «Спартака» в финале Кубка? Будем бороться!»
Билялетдинов — о финале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак»: «Будет рубка»
«Спартак» — «Динамо»: кубковый финал мечты
Лещенко — о победе «Спартака»: «Жду праздника футбола в «Лужниках»
Кечинов: «Такой «Спартак» способен обыграть «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России»
Колосков назвал желанным встречу «Динамо» и «Спартака» в финале Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов: «Такой «Спартак» способен обыграть «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России»

Лещенко — о победе «Спартака»: «Жду праздника футбола в «Лужниках»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости