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Кечинов: «Спартак» — мой фаворит, даже несмотря на то, что «Локомотив» предстал очень серьезной командой»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов назвал фаворита в ответном матче красно-белых с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«Я как болельщик «Спартака», естественно, жду победы и прохода дальше команды «Спартак». Это мой фаворит, даже несмотря на то, что «Локомотив» предстал очень серьезной командой под руководством нового тренера — гораздо сильнее, чем она была в прошлом году. Артем Дзюба усилил команду, это было видно. Сергей Пиняев, молодой футболист, пришедший из «Крыльев Советов», неплохо влился. И вообще, рисунок поменялся у «Локомотива». Понятно, «Спартаку» просто не будет, но все равно я считаю, что он фаворит», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/26/19834213.shtml
Валерий Кечинов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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