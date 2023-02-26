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Сегодня, 15:24

Грушевский заявил, что не видит связи между броском банана в бразильца Вендела и Fan ID

Алина Савинова
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Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский отреагировал на инцидент, произошедший во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Волга» (3:0)

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в бразильского полузащитника петербургского клуба Вендела банан.

«У нас в стране нет расизма как такового. Скорее имеют место какие-то дикие проявления личной неприязни. Но в плане организации футбольного пространства ничего такого уже давно не было. Скорее всего, это сделал какой-то нетрезвый человек. Этот поступок — не что иное, как пережиток прошлого», — приводит Metaratings.ru слова Грушевского.

Также он ответил на вопрос, повлияет ли этот инцидент на введение Fan ID в других лигах.

«Я не вижу причинно-следственной связи между этой тупой выходкой и Fan ID. Этот тупейший эпизод, как мне кажется, никаким образом не повлияет на Fan ID. Он никому не угрожал, и речь не шла о срыве матча. Что касается применения в других лигах, дойдут до того, что выходя во двор поиграть в коробке, будем показывать Fan ID», — добавил актер.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.

Источник: https://metaratings.ru/news/grushevskii-ne-vidit-svyazi-mezhdu-broskom-banana-v-vendela-i-fan-id-231041/
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Михаил Грушевский
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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