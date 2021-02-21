В «Уфе» сказали, когда будет принято решение о переносе матча с «Уралом»
Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, когда будет принято окончательное решение о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала».
«Официальный ответ от РФС мы пока не получили. В течение часа должны ответить, потому что «Урал» уже должен был вылететь. «Уфа» и «Урал» отправляли в РФС письма с просьбой перенести матч на 3 марта. У нас днем -22, завтра еще холоднее будет», — сказал Шайбеков «СЭ».
Ранее сообщалось, что матч между «Уфой» и «Уралом» могут перенести на другую дату из-за погодных условий.
(Константин Колмаков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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