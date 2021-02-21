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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

В «Уфе» сказали, когда будет принято решение о переносе матча с «Уралом»

15:04
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Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, когда будет принято окончательное решение о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала».

«Официальный ответ от РФС мы пока не получили. В течение часа должны ответить, потому что «Урал» уже должен был вылететь. «Уфа» и «Урал» отправляли в РФС письма с просьбой перенести матч на 3 марта. У нас днем -22, завтра еще холоднее будет», — сказал Шайбеков «СЭ».

Ранее сообщалось, что матч между «Уфой» и «Уралом» могут перенести на другую дату из-за погодных условий.

(Константин Колмаков)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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