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Болельщики ЦСКА поздравили Гинера с 20-летием в клубе

14:43
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики ЦСКА устроили специальную акцию перед матчем 1/8 финала Бетсити Кубка России против «СКА-Хабаровск». Они вывесили на трибуне баннер с изображением руководителя клуб Евгения Гинера.

Таким образом, они отметили важную дату: 20 лет с момента прихода Гинера в клуб.

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА 20 февраля 2001 года в результате смены владельца клуба.

При нем команда выиграла 21 трофей, в том числе шесть чемпионств и Кубок УЕФА.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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