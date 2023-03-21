В РФС рассказали об увеличении призового фонда FONBET Кубка России

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев рассказал об увеличении призового фонда FONBET Кубка России.

«К сожалению, официальные турниры для нас закрыты. Мы не согласны с этим решением, но таковы реалии. Сейчас мы занимаем паузы в календарях расширенным форматом Кубка России. Мы создали турнир с призовым фондом в 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это особо ощутимо для региональных команд, доходящих до финальных стадий», — сказал Рогачев «СЭ».