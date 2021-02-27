Рахимов рассказал о важности кубкового матча против «Урала»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, насколько важен для его команды матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала».
— Насколько важен кубковый матч против «Урала»? Может быть, нужно больше сосредоточиться на чемпионате?
— Я думаю, что оба турнира важны. У нас не такой длинный состав. Нужно будет играть на максимум. Времени, чтобы восстановится, достаточно. Играем на четвертый день.
Матч «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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