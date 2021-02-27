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Рахимов рассказал о важности кубкового матча против «Урала»

16:48
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, насколько важен для его команды матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала».

— Насколько важен кубковый матч против «Урала»? Может быть, нужно больше сосредоточиться на чемпионате?

— Я думаю, что оба турнира важны. У нас не такой длинный состав. Нужно будет играть на максимум. Времени, чтобы восстановится, достаточно. Играем на четвертый день.

Матч «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта.

(Владимир Пушкарев)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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