Главный тренер «Крыльев Советов»: «Важность этого матча превышает все, что было в сезоне»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какие эмоции испытывает перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».
«Важность этого матча превышает все, что было в сезоне. Нужно сконцентрироваться только на нем. Показать, что мы достойны этого финала. Хочется не только сыграть, но и одержать победу.
Витюгов у нас пропустил 3-4 матча. Он остался в запасе.
Чернов сыграл очень много. Мы посчитали, что усталость сказывается. Центральные защитники у нас такого уровня, что иногда болит голова, кого ставить», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
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