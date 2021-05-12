Главный тренер «Крыльев Советов»: «Важность этого матча превышает все, что было в сезоне»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какие эмоции испытывает перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

«Важность этого матча превышает все, что было в сезоне. Нужно сконцентрироваться только на нем. Показать, что мы достойны этого финала. Хочется не только сыграть, но и одержать победу.

Витюгов у нас пропустил 3-4 матча. Он остался в запасе.

Чернов сыграл очень много. Мы посчитали, что усталость сказывается. Центральные защитники у нас такого уровня, что иногда болит голова, кого ставить», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».