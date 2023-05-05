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Сегодня, 18:20

Сафонов: «Краснодару» нужен трофей, чтобы войти в историю»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» за выход в Суперфинал FONBET Кубка России.

«Сейчас мы находимся в хорошем расположении духа, рады тому, что решили часть общей задачи. Главное правило плей-офф — пройти дальше, пусть даже не показать красивую игру. Для «Краснодара» главное — результат, и неважно, как его добиться. Уверен, каждый из нас в матче с «Уралом» выложится по полной и оставит всего себя на поле. Нам нужен трофей, чтобы войти в историю.

Нужно как-то сохранить нервы наших болельщиков и руководства, поэтому приложим все усилия, чтобы не доводить до 11-метровой серии, а победить в основное время. Но будем смотреть по ситуации, как будет развиваться игра. То, что с «Уралом» сыграем дома, это плюс, это наше преимущество. Но не думаю, что на такой стадии турнира этот фактор будет определяющим», — приводит слова Сафонова РФС.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится 17 мая. Начало — в 19.30 мск.

Источник: РФС
Матвей Сафонов
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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