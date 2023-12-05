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Сегодня, 11:00

В «Динамо» готовы перенести ответный матч с «Зенитом» в FONBET Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Родригао и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном переносе матча ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом».

«Перенести ответный кубковый матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим. Если перенос разгрузит календарь, тем более что на «Газпром-Арене» закрытая крыша и можно комфортно сыграть, — почему нет?» — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

«Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Кубка России, который прошел в Москве. Ответная игра должна состоятся в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.

В последний раз «Зенит» побеждал в Кубке России в сезоне-2019/20, а «Динамо» — в 1994/95.

В других четвертьфинальных матчах Пути РПЛ турнира-2023/24 «Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью (2:2), «Оренбург» победил «Спартак» (1:0), а «Ростов» и ЦСКА не выявили победителя встречи (1:1).

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; после поражения от &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» страдает без Кассьерры, «Динамо» творит историю, у «Спартака» выходной. Итоги первых матчей плей-офф Кубка
Источник: Чемпионат
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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