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Сегодня, 16:12

Мостовой, Аршавин и Овчинников — тренеры сборной Пути РПЛ в Матче звезд FONBET Кубка России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников, бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой и экс-фовард «Зенита» Андрей Аршавин возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звезд FONBET Кубка России по футболу.

Ранее стало известно, что Вадим Евсеев, Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка будут тренерами сборной Пути регионов на Матче звезд FONBET Кубка России.

Матч звезд FONBET Кубка России состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.

Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Сергей Овчинников (футбол)
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