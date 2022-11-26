Валерий Кечинов: «Спартак» уже не боится «Зенита», комплексов нет»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от кубкового матча красно-белых с «Зенитом».

— Я всегда жду от «Спартака» только одного — победы, — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова. — И сейчас тоже буду ее ждать. «Спартак» уже не боится «Зенита», нет комплекса, это было видно в кубковой встрече в Москве, когда красно-белые победили 3:0. Тогда стало понятно, что «Спартак» стал играть с «Зенитом» гораздо увереннее. Надеюсь, что исчезнет и комплекс неудачных матчей в Петербурге. И команда будет играть с соперником на равных и победит, если покажет ту игру, которую показывала в этом сезоне. А лидеры «Спартака» Промес и Соболев сыграют ярко и результативно.

— Теоретически «Спартак» еще может занять даже третье место в группе — это будет провал?

— Конечно, после того, как они начали групповой кубковый турнир, нельзя так разбазаривать преимущество. Поражение от «Крыльев» было вообще ни к чему...Все складывалось так, что «Спартак» должен был выигрывать этот матч, но потеря концентрации, детские ошибки привели к тому, что у нас такая нервная концовка.

Игра в Санкт-Петербурге пройдет в воскресенье, 27 ноября, и начнется в 16:00.