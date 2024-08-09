Утверждены даты 4-го, 5-го и 6-го туров Пути РПЛ FONBET Кубка России
Стало известно расписание матчей 4-го, 5-го и 6-го туров Пути РПЛ FONBET Кубка России-2024/25.
4-й тур откроет матч «Зенит» — «Рубин», который состоится 17 сентября. В заключительной встрече тура сыграют «Спартак» — «Крылья Советов» (19 сентября).
Московское «Динамо» примет «Спартак» в 5-м туре. Игра запланирована на 2 октября. Групповой этап Кубка России завершится 24 октября матчем «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва).
Время начала игр будет опубликовано дополнительно.
4 тур
17 сентября (вторник)
«Зенит» — «Рубин»
18 сентября (среда)
ЦСКА — «Краснодар»
«Ростов» — «Оренбург»
«Акрон» — «Факел»
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва)
19 сентября (четверг)
«Пари НН» — «Ахмат»
«Химки» — «Локомотив»
«Спартак» — «Крылья Советов»
5 тур
1 октября (вторник)
«Пари НН» — ЦСКА
«Рубин» — «Факел»
«Локомотив» — «Оренбург»
2 октября (среда)
«Химки» — «Ростов»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Динамо» (Москва) — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
«Зенит» — «Акрон»
6 тур
22 октября (вторник)
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
ЦСКА — «Ахмат»
«Факел» — «Зенит»
23 октября (среда)
«Акрон» — «Рубин»
«Ростов» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Оренбург» — «Химки»
24 октября (четверг)
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва)