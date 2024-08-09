Утверждены даты 4-го, 5-го и 6-го туров Пути РПЛ FONBET Кубка России

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Стало известно расписание матчей 4-го, 5-го и 6-го туров Пути РПЛ FONBET Кубка России-2024/25.

4-й тур откроет матч «Зенит» — «Рубин», который состоится 17 сентября. В заключительной встрече тура сыграют «Спартак» — «Крылья Советов» (19 сентября).

Московское «Динамо» примет «Спартак» в 5-м туре. Игра запланирована на 2 октября. Групповой этап Кубка России завершится 24 октября матчем «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва).

Время начала игр будет опубликовано дополнительно.

4 тур

17 сентября (вторник)

«Зенит» — «Рубин»

18 сентября (среда)

ЦСКА — «Краснодар»

«Ростов» — «Оренбург»

«Акрон» — «Факел»

«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва)

19 сентября (четверг)

«Пари НН» — «Ахмат»

«Химки» — «Локомотив»

«Спартак» — «Крылья Советов»

5 тур

1 октября (вторник)

«Пари НН» — ЦСКА

«Рубин» — «Факел»

«Локомотив» — «Оренбург»

2 октября (среда)

«Химки» — «Ростов»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Динамо» (Москва) — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

«Зенит» — «Акрон»

6 тур

22 октября (вторник)

«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

ЦСКА — «Ахмат»

«Факел» — «Зенит»

23 октября (среда)

«Акрон» — «Рубин»

«Ростов» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Пари НН»

«Оренбург» — «Химки»

24 октября (четверг)

«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва)