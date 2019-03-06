"Урал" в шаге от полуфинала". Годзюр - о кубковом матче со "Спартаком"

Голкипер "Урала" Ярослав Годзюр перед ответным матчем 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Спартака" заявил, что его команда находится в шаге от полуфинала. Он также добавил, что смотрел игру 18-го тура премьер-лиги между красно-белыми и "Краснодаром", в которой ему понравился новичок москвичей Айртон.

- Мы в шаге от полуфинала турнира, - приводят слова Годзюра "Известия". - К нам приезжает "Спартак", матчи с красно-белыми - всегда серьезная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу. Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против "Краснодара" - матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок "Спартака" - левый защитник Айртон.

Первый матч между этими командами завершился вничью - 1:1.

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